Mondiali di nuoto Gwangju 2019: sarà sfida tutta italiana tra Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri negli 800 sl. Federica Pellegrini nei 200 sl.

Grande sfida tutta italiana ai Mondiali di nuoto Gwangju 2019. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri si scontreranno nella finale degli 800 stile libero. La gara (dominata due anni fa da Detti, con Paltrinieri bronzo) vedrà come temibili avversari anche il cinese Sun Yang (già oro nei 400) e l’australiano Horton: si prevede dunque un grande spettacolo (con possibili record del mondo). Nei 200 stile libero debutterà Federica Pellegrini, che dovrà vedersela con la statunitense Ledecky e la canadese Ruck, oltre che con Mckeon, Bonnet e Schmitt (oro a Londra 2012): la finale ci sarà domani. Nelle batterie dei 50 rana in gara Martinenghi e Scozzoli, mentre nei 200 farfalla tocca a Burdisso.

Mondiali di nuoto Gwangju 2019: Di Liddo quarta nei 100 farfalla

Nei 100 farfalla, successo per la canadese Margaret Mcneil, davanti alla svedese Sarah Sjoestroem (grande favorita). Terzo posto per l’australiana Mckeon. Quarto posto per Elena Di Liddo, che in precedenza aveva toccato due volte il record italiano. Nei 100 rana donne in finale Carraro e Postiglioni (entrambe col tempo di 1’06”39, nuovo record italiano). Nei 200 sl approda in finale Filippo Megli (1’45”76, anche per lui nuovo primato). Fuori dalla finale dei 100 dorso Simone Sabbioni e Thomas Ceccon.

Mondiali di nuoto Gwangju 2019: Quadarella secondo tempo nei 1500

Iniziato anche il mondiale delle campionesse europee Margherita Panziera e Simona Quadarella. La dorsista, in “avanscoperta” nei 100 (in attesa dei 200, dove detiene la miglior prestazione stagionale), non si è qualificata alla finale (finendo con l’11mo tempo in semifinale). Simona Quadarella lancia invece la sfida a Katie Ledecky nei 1500 stile libero, qualificandosi alla finale (in programma quest’oggi) col secondo tempo dietro alla statunitense.