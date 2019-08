Nuoto, Canottieri Napoli: Giulio Iaccarino Campione d’Europa

Nuoto: L’atleta del Canottieri Napoli, Giulio Iaccarino, classe 2000, vince la medaglia d’oro nella staffetta 4×1250.

Dopo la medaglia d’argento conquistata da Pasquale Giordano, arriva l’oro targato Iaccarino. Il giallorosso Giulio Iaccarino, classe 2000, vince la medaglia d’oro nella staffetta 4×1250.

Gara incerta e molto entusiasmante che ha visto impegnate nelle prime due frazioni le due azzurre Ciccarella e Berton che chiudono le loro rispettive prove in ottava posizione; prosegue brillantemente Amura, recuperando alcune posizioni e rimettendo in gioco la gara; in ultima frazione, un eccellente performance del nostro Giulio iaccarino, il quale, con una prova entusiasmante, effettua una rimonta pazzesca e allo sprint finale, tocca al primo posto davanti alla Germania e la Francia.

Grande entusiasmo in casa Canottieri e Guidone immediatamente issato per la scoperta di altri due talenti che hanno tutte le capacità di seguire le orme dei nostri campioni olimpionici e mondiali.

Entusiasta il direttore tecnico, Lello Avagnano che dichiara: “questi risultati sono frutto di un lavoro programmato e svolto nei nostri vivai, con il prezioso supporto della dirigenza, del presidente Achille Ventura, del consigliere al nuoto Luca Piscopo e del mio meticoloso e instancabile staff tecnico.

A questo punto è doveroso ringraziare anche Gianni Consiglio, Armando Borriello e Pietro Bonanno, che mi hanno affiancato nella guida e nella gestione di questi ragazzi. Ancora una volta la bandiera del Circolo si tinge d’oro. Chi è forte lo sa!”