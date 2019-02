Napoli-Juventus, Chiellini: “Per chiudere il campionato”, Allan: “Per i nostri tifosi”. E CR7 ci sarà

L’avvicinamento a Napoli-Juventus nelle parole di Chiellini e Allan, mentre la gara ritrova un protagonista.

Napoli-Juventus | Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è regolarmente sceso in campo con i compagni della Juve per la seduta di allenamento del giovedì dopo l’allarme per l’infortunio alla caviglia toccata duro contro il Bologna. A questo punto la sua presenza al San Paolo contro il Napoli non è più in dubbio: CR7 sarà a disposizione di Allegri, anche se molto probabilmente non verrà schierato dall’inizio, per non rischiare una ricaduta in vista dell’Atletico Madrid.

La sfida di Chiellini

“Noi vogliamo chiudere il campionato e mostrare la nostra forza, il Napoli vuol riaprire il campionato: sarà una grande partita”. Così il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini anticipa i temi dello scontro al vertice di domenica tra i bianconeri e gli azzurri, separati da 13 punti in classifica: “Il distacco reale non è quello, non avrei mai pensato di arrivare a questa sfida con questo vantaggio – ha confessato il capitano bianconero ai microfoni di Sky Sport24 –. Ancelotti sa gestire al meglio ambiente, piano piano raccoglierà frutti anche a Napoli. Siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma non deve mai passare l’idea che il campionato sia finito”. “All’Atletico dobbiamo dedicare un piccolo pensiero tutti i giorni, senza che però diventi opprimente. E a Napoli – ha concluso – andiamo per la vittoria che sarebbe un ko quasi definitivo al campionato ma anche per trovare la prestazione che ci da slancio per la Champions”.

La carica di Allan

“E’ una settimana un po’ particolare, più per la gente che per noi. Noi affrontiamo ogni avversario con la fame di vincere e prendere i tre punti, ma sappiamo che per i tifosi è una gara speciale e cercheremo di fare una grande partita e di dare soddisfazione alla gente che è sempre accanto a noi”. Il centrocampista del Napoli Allan descrive ai microfoni di Radio Kiss Kiss le sue sensazioni a pochi giorni dalla sfida del San Paolo contro i campioni d’Italia.

“Sarebbe bello vincere – dice Allan – e togliere loro questa striscia positiva in campionato, ma dobbiamo entrare in campo tranquilli, fare una grande prestazione, divertire la gente, fare risultato”. “Stiamo lavorando bene – conclude il brasiliano – entreremo in campo con fame di vincere e cercheremo di conquistare i tre punti per avere fiducia anche in vista dell’Europa League”.