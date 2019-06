Motonautica. A Napoli la prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità organizzata dal Circolo Canottieri

La prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità organizzata dal Circolo Canottieri Napoli grazie all’assegnazione della stessa da parte della Federazione Italiana Motanautica.

Si svolgerà domani mattina, nelle acque del golfo di Napoli, la prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità organizzata dal Circolo Canottieri Napoli grazie all’eìassegnazione della stessa da parte della Federazione Italiana Motanautica.

La manifestazione è articolata in due giorni: oggi le verifiche amministrative e tecniche e quindi riunione dei piloti. Domani, la gara, riservata esclusivamente ai diportisti, che prenderà il via alle 10,30 dopo il briefing meteo previsto per le 9.

Al termine della gara la cerimonia di premiazione con il presidente giallorosso, Achille Ventura, il consigliere alla Motonautica, Gennaro Russo, ed i due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia.

Otto le barche al via di questo campionato italiano e fra queste quella dei campioni italiani uscenti: i napoletani Gianmaria Di Meglio e Gianluca Biondi “Siamo soddisfatti che la prima tappa del Campionato Italiano di regolarità sia stata assegnata a Napoli – spiega il consigliere ed ex-campione di motonautica, Gennaro Russo – è un gesto di attenzione da parte della Federazione, ma anche un riconoscimento per il nostro lavoro svolto il oltre cinquant’anni di motonautica giallorossa, per la nostra organizzazione e per la nostra grande tradizione”.