Il Calcio Napoli saluta Carlo Ancelotti: “Grazie mister”

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Gennaro Gattuso, il Calcio Napoli saluta Carlo Ancelotti, licenziato ieri dopo la netta vittoria sul Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Calcio Napoli | Nella tarda serata di ieri il comunicato dell’esonero, questa mattina un tweet: “Grazie mister!”. In attesa di ufficializzare l’arrivo di Gennaro Gattuso, il Napoli saluta Carlo Ancelotti, licenziato ieri dopo la netta vittoria sul Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per l’ormai ex tecnico azzurro anche i saluti via social dei suoi giocatori. “Sei stato una persona speciale, molto di piu’ che un allenatore…ti ringrazio per tutto cio’ che hai fatto in quasi due anni insieme…faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”, scrive il centrocampista brasiliano Allan su Instagram.

L’addio di Allan e Manolas.

“Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E’ stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e al tuo staff, vi auguro il meglio perche’ lo meritate”. Con queste parole e una foto che li ritrae insieme, invece, l’addio del difensore del Napoli, Konstantinos Manolas.