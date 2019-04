Chievo-Napoli, Ancelotti: “Vittoria che aiuta in vista dell’Arsenal”

Dopo Chievo-Napoli, il tecnico azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica del match di giovedì: “Mi aspetto una grande mano dal nostro pubblico”.

Chievo-Napoli | “Una vittoria che toglie il peso che avevamo addosso e che puo’ aiutare in questa settimana importante in vista della sfida contro l’Arsenal. Mi aspetto una grande mano dal nostro pubblico e noi proveremo a rimontare il risultato dell’andata con tutte le nostre forze”. Il Napoli batte il Chievo per 3-1 ma l’attenzione di Carlo Ancelotti e’ gia’ rivolta a giovedi’ per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal. Il Napoli e’ chiamato a rimontare il 2-0 dell’Emirates Stadium: “Sara’ difficile scegliere la formazione di giovedi’ ma ce la faro’ – ha scherzato il tecnico partenopeo ai microfoni di Sky Sport – Nel match di andata la pressione dell’Arsenal ci ha sorpreso e non siamo riusciti a uscire palla al piede. Vedere Milik, Insigne e Mertens insieme e’ una possibilita’, sono giocatori che hanno numeri impressionanti”.

Le parole di Ancelotti

C’e’ spazio infine per un commento sulla riunione spontanea dei giocatori del Napoli alla vigilia del match contro il Chievo: “I ragazzi si riuniscono tutti i giorni a Castel Volturno e in questo momento siamo in tanti a soffrire quindi e’ importante restare uniti. Questo e’ un gruppo sano”, ha concluso Ancelotti.