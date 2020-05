Calciomercato Napoli, Mertens non rinnova e si avvicina sempre più all’Inter

Calciomercato Napoli: il belga sembrava aver trovato un accordo con De Laurentiis dopo la sfida con il Torino, ma con il passare del tempo i rapporti sono diventati tesi.

Sesto giorno di lavoro per il Napoli a Castelvolturno. Come sempre Gennaro Gattuso ha diviso il lavoro in tre parti e a fasce orarie. Alle dieci come sempre sono arrivati i portieri, poi subito dopo il gruppo di dodici guidato da Insigne e infine quello di dieci dove ci sono Koulibaly, Ghoulam, Elmas e Malcuit che stanno rispettando il Ramadan. Il tecnico azzurro ha puntato soprattutto sulla forza trovando i suoi uomini tutti in forma. Si e’ dovuto fermare Manolas per problemi muscolari ma pare che si sia fatto male giocando a calcio-tennis. Il greco e’ arrivato a Castelvolturno intorno alle 10,15 per un controllo per poi andare nuovamente via. Le sue condizioni verranno valutate nella prossima settimana. Prossima settimana che non vedra’ ancora il Napoli in ritiro perche’ l’albergo del centro sportivo non e’ ancora disponibile. Dunque gli allenamenti di gruppo slitteranno fino a quando la struttura alberghiera non sara’ a disposizione.

A Napoli, comunque, tiene banco il mercato. Che riguarda soprattutto Mertens. Che sembra molto vicino all’Inter. Pare che i suoi agenti abbiano provveduto allo scambio di documenti con Marotta. Il belga sembrava aver trovato un accordo con De Laurentiis dopo la sfida con il Torino ma con il passare del tempo i rapporti sono diventati tesi. Mertens firmera’ un contratto biennale a cinque milioni di euro a stagione piu’ bonus, piu’ un premio alla firma visto che si libera a parametro zero. Domani, intanto, nuova seduta di lavoro. Domenica giorno libero.