Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino dell’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli: i partenopei a un passo dalla chiusura per Lobotka provano a trattenere l’attaccante belga che piace a molti club in Italia e all’estero.

Calciomercato Napoli | L’Atletico Madrid valuta diverse opzioni per gennaio, fra cui anche quella di Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza con il Napoli nel 2021 e per il momento non si riesce a trovare un accordo per il rinnovo. Su Mertens c’è sempre un interesse dell’Inter, ma più in vista della prossima stagione. Chi invece sarebbe vicino al rinnovo è Allan, per il brasiliano sarebbe pronto un nuovo contratto fino al 2024.

Sul fronte arrivi, invece, il Napoli sembra essere vicino a chiudere per Stanislav Lobotka. Il 25enne centrocampista slovacco del Celta Vigo è da tempo un pallino di Cristiano Giuntoli. Gli spagnoli chiedono 20 milioni, mentre il club partenopeo ha presentato una offerta di 16 milioni più 2 di bonus per chiudere la trattativa. Già da tempo, gli azzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore.

C’è stato poi un sondaggio con l’Olympiacos Pireo per Koutris, mentre i veronesi Amrabat e Kumbulla sono obiettivi per la ‘finestra’ estiva.