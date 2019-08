Calciomercato Napoli, Llorente è a Roma: visite mediche e poi firma

Calciomercato Napoli: Fernando Llorente sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto che lo legherà per le prossime due stagioni agli azzurri.

Calciomercato Napoli | “Sono molto felice di tornare in Italia, ma e’ presto per parlare non posso dire nulla”. Fernando Llorente, atterrato nella serata di ieri all’aeroporto di Roma, ha provato a dribblare le domande sulla sua nuova avventura con la maglia del Napoli, club che nelle prossime ore, dopo le visite mediche che il basco sta sostenendo a Villa Stuart, ufficializzera’ l’ingaggio dell’ex Juventus e Tottenham.

Le parole di Llorente

“Mi ha meravigliato quello che mi hanno trasmesso tutti, ma preferisco non parlare per adesso – ha detto ancora sul Napoli –. Ne parleremo quando tutto verra’ fatto. Juventus-Napoli? Mi aspetto una grandissima partita, speriamo che vinca la mia squadra…”. Lorente ha commentato anche la notizia dell’infortunio di Chiellini. “Non lo sapevo mi dispiace tantissimo, Giorgio e’ un mio grande amico, mi dispiace veramente tanto, nessuno merita un infortunio cosi'”.