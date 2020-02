Calciomercato Napoli, Koulibaly obiettivo numero uno del Manchester United

Calciomercato Napoli: secondo i media britannici, il difensore azzurro è considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso calciomercato estivo, Harry Maguire.

Calciomercato Napoli | Il Manchester United vede in Kalidou Koulibaly il rinforzo ideale per la propria difesa. Secondo i media britannici, il difensore del Napoli e’ considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso calciomercato estivo, Harry Maguire. Appena si aprira’ la prossima finestra estiva di calciomercato i dirigenti delli United proveranno a portare via Koulibaly dalla citta’ partenopea consapevoli del costo: oltre 90 milioni di euro.

Inoltre il centrale senegalese e’ seguito con interesse da Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea. Per i “Red Devils” sara’ cruciale la qualificazione alla prossima Champions League, non scontata, visto che la quarta posizione (la prima utile per la qualificazione e al momento occupata dal Chelsea) dista sette punti. Solskjaer sarebbe disposto a offrirgli un ingaggio “monstre”, che lo renderebbe il piu’ pagato della squadra. Al momento il calciatore che ha lo stipendio piu’ alto e’ il portiere David De Gea: circa 23 milioni di euro lordi a stagione.