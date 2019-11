Calciomercato Napoli, Juve e Real Madrid irrompono su Haaland

Calciomercato Napoli: aumenta la lista delle pretendenti per l’attaccante del Salisburgo, valutato 100 milioni di euro dalla società austriaca.

Il Real Madrid ha nel mirino un altro talento emergente del calcio europeo, Erling Braut Haaland (19 anni). Il centravanti norvegese del Salisburgo ha attirato l’attenzione di mezzo continente a suon di gol: 15 in 12 partite di campionato e 7 in 4 partite di Champions League nello stesso girone del Napoli. Per lui si parla anche dell’interesse anche di Juventus e dello stesso Napoli, oltre che del Manchester United.

Tutto è pronto per l’asta di mercato.

Il club di Salisburgo lo valuta 100 milioni di euro, secondo “Espn”. I Red Devils sarebbero disposti ad acquistarlo subito a gennaio lasciandolo in Austria fino alla fine della stagione, per anticipare l’asta che verosimilmente si scatenera’ in estate. Tuttavia, secondo il “Mirror” Haaland preferirebbe giocare in Spagna, al Barcellona o al Real. L’altro giovane monitorato dagli uomini-mercato madrileni e’ l’attaccante nigeriano classe ’99 Samu Chukwueze, in forza al Villarreal. Quest’anno dodici presenze in Liga e due reti per lui.