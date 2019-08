Calciomercato Napoli, Zidane non convoca James: nuovo assist agli azzurri

Calciomercato Napoli: il tecnico del Real Madrid lascia il colombiano dalla lista dei convocati per l’amichevole degli spagnoli contro la Roma. E non è la prima volta.

Calciomercato Napoli | Come sempre, fanno discutere le convocazioni di Zinedine Zidane, soprattutto in chiave calciomercato. Il tecnico del Real Madrid, in vista del test di questa sera contro la Roma, in programma alle 20 all’Olimpico, ha lasciato a casa per l’ennesima volta James Rodriguez, da tempo nel mirino del Napoli. Torna invece in gruppo Gareth Bale.

Un assist di mercato

Questo l’elenco completo dei blancos convocati per Roma. Portieri: Keylor Navas, Courtois, Toni Fuidias. Difensori: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius.