Calciomercato Napoli, in attesa di James Rodriguez è sfida con la Juve per Icardi

Calciomercato Napoli: non solo il colombiano nel mirino degli azzurri, che continuano a monitorare la vicenda legata all’attaccante argentino.

Calciomercato Napoli | L’era del sergente Conte all’Inter è iniziata ieri alle 8 di mattina. Ufficialmente per evitare il gran caldo di Lugano, ma l’idea che i metodi siano cambiati ha attraversato i pensieri di molti. Tutti quindi agli ordini del nuovo preparatore Antonio Pintus, ex Real Madrid, Juve e Chelsea, il vero sergente di ferro dello staff di Conte. Tutti, compresi Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ormai separati in casa ma che per ora hanno lavorato e sudato tutto il giorno insieme ai compagni, seppur non parteciperanno domenica all’amichevole col Lugano. L’ex capitano e’ tornato pure a vestirsi di nerazzurro sui social, in attesa di sviluppi dal mercato con l’interesse sempre di Juve e Napoli, mentre su Nainggolan tornano con insistenza le voci sul possibile approdo in Cina.

Zidane fa un favore al Napoli

Tutto cio’ mentre James Rodriguez non e’ stato inserito nella lista dei 29 giocatori convocati oggi dal Real Madrid per la tournee in Nord America. Il colombiano, da tempo nel mirino del Napoli, non volera’ dunque con il resto della comitiva “blancos” verso Montreal. Questa e’ l’ennesima conferma: il giocatore non rientra nei piani del tecnico delle merengues Zinedine Zidane per la prossima stagione.