Calciomercato Napoli, Ilicic vuole la maglia azzurra: ADL pronto a fare una eccezione

Calciomercato Napoli, Ilicic è tra i primi nomi sul taccuino del club partenopeo, che è pronto a mettere sul piatto una offerta importante per superare il muro eretto dal presidente Percassi per il fantasista sloveno.

Calciomercato Napoli, Ilicic | L’Atalanta continua a far muro, ma il Calcio Napoli non molla la presa su Josip Ilicic. Come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, lo stesso sloveno sta spingendo fortemente per indossare la maglia azzurra la prossima stagione. Nella quale, però, il numero uno bergamasco Percassi vorrebbe continuare a vederlo vestire la maglia nerazzurra in Champions League.

Le ultimissime di mercato in casa Napoli

Dal canto suo, la società del presidente De Laurentiis sarebbe disposta a fare una eccezione alla politica dei giovani, considerata la non più verde età di Ilicic, che, però, rappresenta un talento assoluto, in grado di far salire e non di poco la qualità della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.