Calciomercato Napoli, il Real punta Fabian Ruiz: vuole convincerlo a non rinnovare

Calciomercato Napoli: le “Merengues” sono tornate con prepotenza sul giocatore spagnolo approfittando del delicato momento vissuto dal club di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli | Il Real Madrid torna prepotentemente su Fabian Ruiz. Stando a “Cadena Ser“, il 23enne centrocampista spagnolo del Napoli e’ tornato a essere una priorita’ per i blancos, che gia’ lo scorso giugno avevano fatto un primo sondaggio ricevendo pero’ come risposta una valutazione di 80-90 milioni di euro che ha stoppato sul nascere qualsiasi trattativa. Inoltre il calciatore non voleva forzare la cessione ne’ lasciare l’Italia dopo una sola stagione.

Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Ma nelle ultime settimane i contatti si sarebbero intensificati: il Real vorrebbe convincere Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, a non rinnovare il contratto o, al massimo, a far inserire una clausola rescissoria inferiore a quella da 100-120 milioni di euro che il Napoli vorrebbe. Al Real sarebbero “moderatamente ottimisti” sulla possibilita’ di condurre in porto l’operazione per giugno, per quanto da parte dei partenopei, al momento, non ci sarebbe alcuna voglia di sedersi a un tavolo per trattare. La volonta’ del giocatore, pero’, alla fine potrebbe fare la differenza.