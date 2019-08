Calciomercato, Napoli beffato: la Juve torna su Icardi grazie a... Neymar

Calciomercato Napoli: gli azzurri potrebbero vedere sfumato l’arrivo di Icardi, che, con il passaggio di Neymar al Barcellona, potrebbe andare a sostituire Dybala, scelto dal Psg per rimpiazzare il brasiliano.

Calciomercato Napoli | Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare il colpo dell’intera estate. Il Barcellona è vicino a riportare a casa Neymar. La lunghissima trattativa tra i catalani e il Psg ha vissuto un’accelerata nelle ultime ore, a margine del faccia a faccia tra i due presidenti, Josep Maria Bartomeu e Nasser Al Khelaifi, presenti a Montecarlo in occasione dei sorteggi della fase a gironi di Champions League. Mentre il fuoriclasse brasiliano si allenava regolarmente a Parigi, i due club stavano trattando a oltranza la sua cessione. Inevitabilmente l’attaccante salterà la sfida di venerdì in campionato, nell’anticipo contro il Metz, come annunciato dall’allenatore dei campioni di Francia Thomas Tuchel. “Non sarà con il gruppo perché la situazione è la stessa di Tolosa – ha sottolineato in conferenza stampa – Nulla è cambiato”. Nell’operazione, oltre a un pioggia di milioni (che i francesi potrebbero investire in Serie A, gli obiettivi numero uno sono Dybala e Donnarumma), sono compresi anche i cartellini di Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic, che andranno a giocare sotto la Tour Eiffel. Da valutare invece la posizione di Ousmane Dembelé, che vorrebbe restare in Spagna nonostante il pressing dei parigini.

Il domino di mercato

E proprio l’eventuale addio di Dybala potrebbe smuovere le tessere del domino di questi ultimi giorni di mercato, con la Juventus, sempre impegnata sul fronte cessioni per poter arrivare a Mauro Icardi. Fabio Paratici è operativo su più tavoli e non sono escluse sorpresa da qui al ‘gong’ finale, come ha confermato il vicepresidente Pavel Nedved da Montecarlo in occasione del sorteggio per la fase a gironi di Champions League. “Finchè il mercato è aperto si lavora a entrate ed uscite. Può succedere qualsiasi cosa – ha assicurato – Icardi? Si lavora sui nostri giocatori, tutti hanno bisogno di far entrate ed uscite. Noi siamo una di quelle”.

Il Napoli, che resterebbe così beffato, puntando tutto sullo svincolato Fernando Llorente, potrebbe far partire Elseid Hysaj, finito ai margini con l’arrivo di Di Lorenzo: il Valencia ha messo infatti gli occhi sul terzino albanese dopo l’infortunio che terrà fuori per un po’ Cristiano Piccini, che si è fratturato la rotula della gamba destra.