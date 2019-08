Calciomercato Napoli, fissato il giorno per le visite mediche di Lozano

Calciomercato Napoli, l’esterno messicano proveniente dal Psv Eindhoven arriva in azzurro per una cifra vicina ai 42 milioni di euro: per lui un contratto da 4 milioni l’anno.

Calciomercato Napoli | Sono gli attaccanti i principali protagonisti delle ultime due settimane di calciomercato. Oggi a Napoli e’ atteso l’arrivo di Hirving Lozano, il messicano proveniente dal PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 42 milioni di euro. Lozano firmera’ un quinquennale da 4 milioni a stagione: un ricco contratto che prevede anche una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Dopo aver chiuso per il messicano, il Napoli vorrebbe completare il reparto offensivo con Mauro Icardi: gli azzurri sono pronti a offrire 60 milioni piu’ bonus per l’argentino. Maurito, dopo aver rifiutato 8 milioni piu’ bonus dal Monaco, non ha pero’ ancora dato segnali di apertura al Napoli, che nel frattempo si sta cautelando prendendo contatti con Fernando Llorente.

In casa Inter, Marotta sta accelerando per regalare a Conte un altro rinforzo in attacco: dopo aver visto sfumare Dzeko, il ds nerazzurro sta trattando con il Manchester United per portare a Milano Alexis Sanchez, che proprio in Italia e’ esploso con la maglia dell’Udinese. Il cileno arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile gia’ nella giornata di domani. La Fiorentina continua a inseguire il sogno Ribery. L’esterno francese, svincolato dal Bayern Monaco dopo 12 anni, si e’ detto “pronto per una nuova sfida” e, al momento, l’opzione piu’ probabile rimane proprio la Viola. Il presidente Commisso gli ha offerto un biennale da 4 milioni di euro piu’ bonus, ma Ribery ha frenato la trattativa, richiedendo di portare il suo fisioterapista di fiducia, Giovanni Bianchi. Intanto la Fiorentina e’ vicina a Tonelli del Napoli, anche se dovrebbe perdere Biraghi, destinato all’Inter.