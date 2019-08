Calciomercato Napoli: De Laurentiis è stanco di Icardi, si chiude per Llorente

Calciomercato Napoli: sembra ormai definitivamente finita la pazienza del presidente azzurro, che sta per dare l’ok a Giuntoli per chiudere la trattativa che porterà alla corte di Ancelotti l’ex juventino Fernando Llorente.

Calciomercato Napoli | Resta sempre da risolvere in casa Inter la granda Mauro Icardi. Dopo le parole di Wanda Nara di domenica sera a Tiki Taka (“qualcuno gli ha chiesto di restare”), con tanto di fastidio manifestato dall’Inter, nelle ultime ore è andato in scena ad Appiano l’ennesimo faccia a faccia fra l’ad Beppe Marotta, il presidente Steven Zhang e il giocatore. L’Inter ha ribadito all’attaccante argentino che non rientra nei piani, la replica del giocatore è che lui non si muove da Milano.

L’argentino rischia di restare all’Inter tra panchina e tribuna

Il Napoli resta alla finestra, ma De Laurentiis è stufo di aspettare e da un momento all’altro chiuderà per Llorente. Resta invece sullo sfondo l’ipotesi Juve, ma i bianconeri continuano ad essere paralizzati dall’incapacità a cedere almeno uno fra Mandzukic, Higuain e Dybala.