Pépé: vicino l’arrivo dell’attaccante ivoriano del Lille (offerto un quinquennale da 5 milioni a stagione). Nodo commissioni con i procuratori, per quello che sarebbe l’acquisto più oneroso di sempre.

Giornata frenetica ieri nel ritiro del Calcio Napoli a Dimaro. Mentre si attendeva l’arrivo del procuratore di James Rodriguez, Jorge Mendes, dall’elicottero sono invece sbucati gli agenti di Nicolas Pépé, 24enne attaccante di proprietà del Lilla e nazionale della Costa d’Avorio, il quale sembra vicinissimo a vestire la maglia azzurra.

L’ultima offerta conferma la volontà della società azzurra di acquistare il forte attaccante ivoriano: 65 milioni più il cartellino di Adam Ounas (ovvero 85 milioni di euro), oltre a un quinquennale da 5 milioni netti al calciatore. Se andasse in porto, si tratterebbe dell’acquisto più oneroso nei 15 anni di gestione Aurelio De Laurentiis (e ovviamente in 93 anni di storia del club azzurro). Come riporta il “Corriere dello sport”, c’è il si del giocatore (attualmente in vacanza a Miami), mentre l’unico nodo da risolvere sembrano le commissioni per gli agenti, che chiedono 5 milioni: c’è però fiducia per portare a Napoli un giocatore che piace a mezza Europa (tra le squadre a lui interessate ci sono anche Arsenal, Psg e Manchester United).

L’ivoriano sarebbe un bel colpo per affiancare Milik (ma anche come “attaccante esterno”, come detto dallo stesso Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di ieri) e migliorare l’attacco azzurro, che sogna sempre di avere a sua disposizione anche James Rodriguez, sul quale non ci sono novità di rilievo. Almeno per ora.

Calcio Napoli: la squadra è stata presentata ieri sotto la pioggia

In una serata bagnata dalla pioggia, in Piazza Madonna della Pace c’è poi stata la presentazione ufficiale della squadra, molto rapida visto il maltempo che ha colpito Dimaro.

È stato lo speaker del San Paolo, Decibel Bellini, a chiamare sul palco il vice presidente Edo De Laurentiis, quindi Carlo e Davide Ancelotti con lo staff. Dopo di loro, i giocatori, con i nuovi acquisti Di Lorenzo, Manolas ed Elmas in prima fila. Un saluto speciale agli assenti, come Allan, Ospina, Ounas (chissà se tornerà in azzurro vista la trattativa Pépé), Fabián Ruiz e Koulibaly (tutti ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali).

Presentata la squadra sul palco di #Dimaro19! 🤩💙 #ForzaNapoliSempre Pubblicato da SSC Napoli su Giovedì 25 luglio 2019

Prima della fine, mister Carlo Ancelotti ha gridato un forte e convinto “Forza Napoli” con seguente applauso dei presenti, prima di “O surdato nnammurato” e del classico coro “Napoli torna campione”.