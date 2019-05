Calcio Napoli, Milik: “Potevamo fare meglio, ma possiamo migliorare”

L’attaccante del Calcio Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, tracciando un bilancio sulla stagione che volge al termine e sul futuro in azzurro.

Calcio Napoli | “In tante partite potevamo fare meglio, abbiamo comunque raggiunto il secondo posto: non era il nostro obiettivo ma possiamo crescere moltissimo e prepararci ancora meglio per il prossimo anno”. Con la stagione che volge al termine, e’ tempo di bilanci per Arkadiusz Milik e il suo Napoli. L’attaccante polacco prova a guardare il bicchiere mezzo pieno sebbene, soprattutto in Europa, non manchino i rimpianti.

Il polacco: “Peccato non aver passato il girone in Champions”

“Siamo stati vicini a eliminare il Liverpool, peccato non aver passato il girone – racconta a Sky Sport – Poi in Europa League non siamo riusciti a superare l’Arsenal ma il calcio e’ cosi’, sono i dettagli che fanno la differenza e anche se erano avversari difficili da superare, soprattutto in Champions abbiamo sbagliato qualcosa, specie nei finali di partita, come quel gol preso al 90′ contro il Paris Saint Germain o il mio tiro all’ultimo minuto contro il Liverpool”.