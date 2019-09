Calcio Napoli, Mertens: “Il mio futuro è qui”. Ma il rinnovo è difficile

Dries Mertens manda messaggi al presidente De Laurentiis per proseguire la sua avventura con il Calcio Napoli, anche se appare sempre più probabile che questa sia la sua ultima stagione in azzurro.

Calcio Napoli | “Purtroppo a Torino abbiamo subito quel gol all’ultimo minuto, e’ stato brutto. La Juventus e’ la squadra piu’ forte, ancora oggi ho difficolta’ a pensare alla partita: per noi era un appuntamento molto importante, perdevamo 3-0 e siamo riusciti a risalire fino al 3-3, poi prendere quel gol su un’azione neanche pericolosa e’ stato brutto”. Cosi’ l’attaccante del Napoli Dries Mertens e’ tornato sulla sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus.

Le parole di Mertens

“Il mio futuro? Io sto a Napoli”, ha aggiunto il belga ai microfoni di Sky al termine della partita giocata e vinta con la sua nazionale contro San Marino. Sottolineando la sua volontà di restare in azzurro, anche se appare sempre più difficile che il presidente De Laurentiis accontenti le richieste del giocatore, offrendogli un rinnovo di contratto. L’ipotesi dell’addio a fine stagione resta quella più concreta.

“Se mi aspetto una lotta piu’ aperta per lo scudetto? Non lo so, la Juventus e’ una grande squadra e si e’ rinforzata – ha aggiunto Mertens – Anche l’Inter ha fatto grandi acquisti: sono molto contento per Lukaku, e’ un giocatore importante per l’Inter e sono certo che diventera’ una grande squadra”.