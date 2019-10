Calcio Napoli, infortunio alla caviglia per Lozano in nazionale

L’attaccante del Calcio Napoli ha subito un brutto colpo alla caviglia nella sfida tra Messico e Panama ed è in dubbio per la sfida contro il Verona di sabato alle 18.

Un infortunio alla caviglia tiene in ansia il Calcio Napoli. Hirving Lozano, infatti, nella notte italiana e’ sceso in campo allo stadio Azteca nel match che il suo Messico ha vinto per 3-1 contro il Panama, nella Nations League della Concacaf. L’attaccante ha subito una dura entrata da parte del panamense Abdiel Ayarza e ha lasciato il campo in barella.

Le parole del ct Martino.

Ha cercato di rassicurare tutti sulle sue condizioni il ct del Tricolor, Gerardo Martino: “Lozano ha subito un colpo alla caviglia, al momento la prima impressione e’ che sia solo una botta”, ha dichiarato il Tata in conferenza stampa per poi chiedere agli arbitri di tutelare i giocatori di talento.

“I direttori di gara devono far rispettare le regole in campo, ma a volte si tende a compensare gli equilibri permettendo alcune entrate, e’ un qualcosa che ho gia’ visto durante la Gold Cup e anche oggi”. Tornando alle condizioni di Lozano, in dubbio la sua presenza per l’anticipo di sabato (ore 18 al San Paolo) contro il Verona.