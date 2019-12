Calcio Napoli, Gattuso è il nuovo allenatore: alle 18 la presentazione

Rino Gattuso è il nuovo allenatore del Calcio Napoli al posto di Carlo Ancelotti, esonerato nella serata di ieri: alle 14 il primo allenamento a Castelvolturno.

Gennaro Gattuso e’ il nuovo allenatore del Calcio Napoli. Lo ha ufficializzato il club azzurro. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, prende il posto di Carlo Ancelotti, esonerato ieri dopo la vittoria per 4-0 sul Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Gattuso sara’ presentato alla stampa oggi alle 18 a Castelvolturno.

Gattuso è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei partenopei, rilanciando la squadra in campionato e proseguire il cammino in Champions League. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Capodichino l’allenatore si è diretto a Castelvolturno. Gattuso è stato preceduto dal presidente che in mattinata si era recato al centro sportivo della squadra. Dopo l’incontro con De Laurentiis, l’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, Gattuso dirigerà il suo primo allenamento napoletano e nel pomeriggio verrà presentato alla stampa.

Chi è Gennaro Gattuso

Originario di Corigliano Calabro, classe ’78, Gennaro Gattuso ha legato quasi tutta la sua carriera da centrocampista al Milan prima del ritiro al Sion dove muove poi i primi passi da tecnico. Arrivato in Svizzera nell’estate 2012, pochi mesi dopo si trova a vestire i panni di allenatore-giocatore ma e’ solo una breve parentesi tanto che a giugno 2013 lascia la Svizzera e il calcio giocato. Per la sua prima vera esperienza sceglie Palermo e la serie B ma e’ un cammino che dura appena sei giornate, con un bilancio di due vittorie, un pari e tre sconfitte.

Riparte nell’estate 2014 dalla panchina dell’Ofi Creta in Grecia ma anche qui non porta a termine il campionato, stavolta per scelta sua. Fermo per un anno e mezzo, Gattuso si rimette in gioco a Pisa dove centra subito la promozione in serie B ma non evita la stagione successiva, in mezzo a mille difficolta’ e problemi con la societa’, la retrocessione in Lega Pro.

Nel maggio 2017 il ritorno al Milan ma per guidare la Primavera con cui raccoglie sei vittorie, un pari e tre sconfitte prima della grande chiamata al timone della prima squadra a novembre. In una stagione e mezza ottiene un sesto e un quinto posto oltre a una finale di Coppa Italia e un ottavo di Europa League. Lascia al termine del campionato 2018-19 e ora riparte da Napoli al posto dell’amico e mentore Carlo Ancelotti.