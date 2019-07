Boxers Improta: sabato 29 giugno, presso l’Accademia di Teverola, si è svolto uno stage di pugilato diretto dal campione di pesi massimi Sergio Romano.

Sabato 29 giugno, presso l’accademia di kickboxe Improta, sita all’interno plesso scolastico Nicola Pecorario di Teverola, si è tenuto uno stage di pugilato diretto dal campione dei pesi massimi Sergio Romano.

Nonostante il clima afoso, all’evento hanno presenziato numerosi stagisti, curiosi del confronto con il pugile originario di Alvignano. Sono saliti sul tatami diversi componenti del team Boxers Improta, alcuni allievi del Maestro Antonio Manna e del maestro Antonio Scialdone.

“Anche oggi (sabato 29 giugno, ndr) – commenta il Maestro Antonio Improta – abbiamo portato lo sport a Teverola grazie al campione dei pesi massimi Sergio Romano, che il prossimo 13 luglio sfiderà Luca D’Ortenzi per il titolo italiano di categoria. Il nostro obiettivo è rendere questa palestra un punto di riferimento per coloro i quali vogliono cimentarsi in vari sport da combattimento”.