Avellino Calcio: la squadra di Eziolino Capuano vince 3-1 contro il Rieti e si rilancia nella corsa alla salvezza dopo quattro sconfitte di fila.

Dopo 4 sconfitte consecutive, l’Avellino Calcio rialza la testa e al Partenio Lombardi batte il Rieti per 3-1 con doppietta di Claudiu Micovschi e gol di Gabriel Charpentier (di Zanchi la rete della bandiera per i laziali).

🔸- FINAL – 🔸Avellino 3⃣ ➖1⃣ Rieti⚽ 3' Micovschi (AV)⚽ 14' Micovschi (AV)⚽ 18' Charpentier (AV)⚽ 27' Zanchi (RI)#UesseAvellino #LegaPro #UnitiSiVince #AveRie Pubblicato da U.S. Avellino 1912 su Domenica 24 novembre 2019

La squadra di Eziolino Capuano non vinceva tra le mura amiche addirittura dall’8 settembre (2-0 al Teramo): “Un allenatore con meno esperienza sarebbe andato nel pallone. Io ho mantenuto la calma e la prestazione è sotto gli occhi di tutti. Siamo stati una squadra di cannibali e finalmente ho rivisto il mio Avellino, ma il cammino resta ancora lunghissimo. Se retrocedo con questa squadra, smetto di fare l’allenatore”, ha dichiarato il vulcanico allenatore campano alla fine della partita.

Una vittoria, quella con i laziali, che rilancia le ambizioni in chiave salvezza degli irpini (neopromossi in serie C) e che giunge in giorni delicati per il futuro societario (col patron di Sidigas, Gianandrea De Cesare, intenzionato a vendere il sodalizio biancoverde).