Avellino Calcio, 2-0 al Lanusei: i “lupi” ritornano in serie C

Avellino Calcio: festa grande per la vittoria del campionato da parte della squadra di Giovanni Bucaro nello spareggio di Rieti.

A meno di un anno dall’esclusione dalla serie B e dal fallimento che ha costretto lo Avellino Calcio a ripartire dai dilettanti, ieri, domenica 12 maggio, è stata certificata la rinascita del pallone in Irpinia: la squadra di Giovanni Bucaro ha infatti conquistato la promozione in serie C.

Allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, davanti a 5000 tifosi trepidanti nonostante il maltempo, i “lupi” hanno battuto per 2-0 il Lanusei allo spareggio, grazie ai gol di De Vena (al 39’ del primo tempo) e Tribuzzi (10’ del secondo tempo).

Si è così concluso il lungo duello nel girone G con i sardi, deciso nella partita di spareggio dopo un testa a testa durato fino alla 38ma giornata di campionato, con gli irpini che hanno concluso la regular season con la bellezza di dieci vittorie consecutive.

Un’impresa, quella del ritorno tra i professionisti, talmente importante che lo stesso tecnico Giovanni Bucaro (già calciatore dell’Avellino dal 2000 al 2003 e tecnico nella stagione 2011-2012) l’ha paragonata a una vittoria della Champions League. Ora l’auspicio dei tifosi è quello del doppio salto di categoria e, dunque, di un immediato ritorno in serie B.

Foto: “Gianluca Di Marzio”