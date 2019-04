Arsenal-Napoli, Ancelotti: “Al ritorno il San Paolo ci toglierà la paura”

Il tecnico azzurro dopo Arsenal-Napoli esprime tutto il suo rammarico, ma si mostra convinto in vista della gara che tra 7 giorni vedrà i partenopei giocarsi la qualificazione.

Arsenal-Napoli | “Sono rimasto sorpreso dalla prestazione perche’ non l’avevamo preparata cosi’, ci siamo fatti trovare preoccupati. Recuperare sara’ difficile e complicato ma giochiamo al San Paolo e in casa i problemi di timore e paura ce li togliera’ il pubblico”. Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti nel post partita di Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale della Europa League 2018-19. “A livello di personalita’ dovevamo avere maggiore coraggio. Loro ci hanno castigato subito, poi rientrare nella partita e’ stato difficile anche se in parte ci siamo riusciti – ha dichiarato il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky – Abbiamo sbagliato troppo, di solito nell’uscita da dietro siamo piu’ precisi. Loro ci hanno pressato molto ma e’ stato abbastanza sorprendente vedere tanti errori”.

Un Napoli che dovra’ ripartire dalla prestazione mostrata nel secondo tempo: “Abbiamo fatto un buon secondo tempo. Certo abbiamo rischiato qualcosa in contropiede ma ci dobbiamo togliere di dosso questa preoccupazione. Le chance ci sono ancora”. Sulle scelte di formazione con Milik out dal primo minuto e inserito solamente nella ripresa: “Non e’ una questione di giocatori, e’ una questione di forza offensiva che dobbiamo mettere nella partita. Oggi eravamo intimoriti”.

“Non mi sembra una squadra impenetrabile, fuori casa hanno sempre preso gol. Dobbiamo mantenere fiducia e ottimismo. Giocheremo una partita di alta intensita’ con lucidita’ e senza frenesia”. Infine sul ritorno Ancelotti conclude: “E’ molto difficile rimontare ma era molto difficile anche prima. Recuperare non e’ impossibile”.