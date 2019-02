Ancelotti: “Siamo stati bravi a concretizzare, la punizione di Milik una mia idea”

Il tecnico del Calcio Napoli, Carlo Ancelotti, ha esaltato la squadra dopo la netta vittoria sul campo del Parma.

“E’ stata una gara in linea con quelle giocate contro il Torino e la Fiorentina. La differenza e’ che oggi siamo riusciti a concretizzare le varie occasioni create. Le prestazioni della squadra pero’ sono sempre state positive. Rimpianti? No, questo gruppo e’ buono e puo’ fare molto bene”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Parma-Napoli, il tecnico del team azzurro, Carlo Ancelotti.

Le parole di Ancelotti

“L’Europa League? Noi vogliamo far bene in Europa e anche in campionato. Nulla e’ deciso sino alla fine. Dietro in serie A vanno forte e possono recuperare. La sfida di domenica con la Juve sara’ di certo molto bella e intensa. I bianconeri possono recuperare contro l’Atletico? Per loro tutto e’ possibile. E’ una gara complicata ma il non aver alcunche’ da perdere puo’ essere un vantaggio”, ha aggiunto Ancelotti.

“La punizione di Milik? Gli ho detto io di allontanare la palla dalla loro area e di provare a batterla sotto la barriera”, ha concluso l’allenatore del Napoli.