Notte di paura a Napoli, 17enne accoltellato nei pressi dell’Università

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate questa notte a Napoli in via Sedile di Porto, nei pressi dell’Università, in circostanze non ancora chiarite.

Il 17enne è stato colpito più volte, ed è stato trasportato in Ospedale. Le sue condizioni sono ritenute serie, ma non è in pericolo di vita. Sul ferimento indaga la Polizia.