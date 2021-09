Musica, un compleanno molto speciale: Imagine di John Lennon compie 50 anni

Lo storico secondo album da solista di John Lennon festeggia mezzo secolo: Imagine è la sua canzone simbolo di una pace che non c’è ancora.

La musica festeggia oggi, giovedì 9 settembre 2021, un compleanno molto speciale. Esattamente 50 anni fa, il 9 settembre 1971, John Lennon pubblicava il suo secondo album solista, Imagine.

Ovviamente, la canzone più iconica dell’album è proprio Imagine, una delle più belle nella storia della musica mondiale, nonché tra i più celebri inni pacifisti e di speranza, amata incondizionatamente da generazioni e generazioni di fan dell’ex membro dei Beatles. In un’intervista rilasciata pochi giorni prima della sua morte (avvenuta l’8 dicembre 1980, colpito da quattro proiettili sparatigli alle spalle da Mark David Chapman), Lennon raccontò che Dick Gregory aveva regalato a lui e a Yoko Ono un libro di preghiere cristiane: fu proprio in questo volume che il musicista trovò l’ispirazione giusta per scrivere questo capolavoro.

John Lennon scrisse questa canzone pensando a un futuro roseo per tutti, mentre era in compagnia della sua musa ispiratrice, Yoko Ono, che compare anche nello storico video accanto a Lennon, intento a cantare mentre suona con maestria il suo pianoforte.

Un video che riflette un’atmosfera di pace e amore, che, tuttavia, al giorno d’oggi sembra ancora la splendida utopia di un mondo migliore, dove non ci siano più guerre ma solo essere umani che vivono in pace.