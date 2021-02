Mostra d’Oltremare di Napoli: ecco San Valentino in Bicicletta

Mostra d’Oltremare: Biketour Napoli ha organizzato per domenica 14 febbraio alle ore 10 (giorno di San Valentino) uno speciale tour dedicato agli innamorati con tappe a Pozzuoli.

Una visione molto romantica e allo stesso tempo realistica, condivisa a pieno da Biketour Napoli, che ormai da sei anni organizza nel giorno degli innamorati un tour con bici “baciate”. Per gli amanti in sella San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere quello che ci circonda con occhi diversi.

Si parte dalla sede di Napoli Pedala in Mostra d’Oltremare per arrivare a Pozzuoli, percorrendo la panoramicissima Via Napoli che costeggia il mare con le Isole del Golfo e con lo sguardo rivolto a Procida capitale della cultura. Un tuffo nella culla dei Campi Flegrei.

Arrivati a Pozzuoli, si prosegue nell’area pedonale che sovrasta il Rione Terra, quindi un passaggio per il centro storico di Pozzuoli con soste al Tempio di Serapide ed alla Darsena storica dei pescatori, intrecciando i luoghi con le storie d’amore della città. Il prezzo è comprensivo di noleggio bici, accompagnamento, aperitivo che si terrà al ritorno. L’andatura della pedalata sarà molto tranquilla ed alla portata di tutti, con numerose pause. Durata complessiva 3h circa, comprensiva del ritorno in Mostra d’Oltremare.

Info e prenotazione obbligatoria biketournapoli@gmail.com o 3791362755 / 3382127542

Per prenotazioni e pagamento entro il 9 febbraio il costo è di 20 euro a persona; per prenotazioni dal 10 febbraio il costo è di 25 euro a persona.

L’evento è a numero chiuso, raggiunto il numero massimo di partecipanti, dovremo chiudere le prenotazioni.