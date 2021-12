Montoro, investe un Carabiniere per fuggire a posto di blocco: arrestato un 25enne

Cronaca di Avellino: i Carabinieri hanno arrestato un 25enne in stato di ebbrezza che aveva investito un militare dell’Arma per fuggire a un posto di blocco.

Investe un Carabiniere e fugge. Le accuse sono di “Resistenza a pubblico ufficiale” e “Guida in stato di ebbrezza”. I fatti, avvenuti a Montoro, risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsa.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra era impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato anche alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

E in stato di alterazione sembrava anche il conducente dell’auto alla quale i Carabinieri durante un posto di controllo hanno intimato l’“Alt”: il giovane automobilista in un primo momento rallenta, fingendo di fermarsi. Poi, con una manovra improvvisa, riprende repentinamente la corsa e si dà alla fuga, investendo uno dei Carabinieri impegnati nel posto di controllo.

Inseguito e bloccato, il 25enne di Solofra, in evidente stato di ebbrezza, è stato quindi tratto in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Il militare investito ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Fortunatamente non riportato lesioni gravi.