Montecalcio Club, nuovi acquisti: arrivano sei nuovi giocatori

Alla Montecalcio Club di patron Ciro Capuano arrivano sei nuovi giocatori: Buono, Testa, Di Matteo, Imbriaco, D’Isanto e Pisano.

L’ASD Montecalcio Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di sei giocatori, partendo da Dario Buono e Alessandro Testa. Buono, difensore, classe ’98, ha militato negli allievi nazionali e poi nella Primavera dell’Ascoli. In serie D ha indossato le maglie di Pomigliano e Gragnano. In Eccellenza con l’Afragolese, Buono ha sfiorato la promozione in serie D perdendo solo la finale nazionale ai rigori contro il Bitonto. In Promozione Buono ha svolto un campionato con il Procida e due con il Positano.

Testa, portiere, classe ’98, ha indossato in serie D le maglie di Cassino, Turris, Puteolana, mentre in Eccellenza quelle di Gaeta, Scafatese, Frattese. Testa vanta la vittoria del Campionato di Eccellenza e della Coppa Italia Eccellenza con il Portici nel 2017. Nel 2019 Testa vince un altro campionato di Eccellenza con la Puteolana giungendo in serie D. Due profili interessanti sposano la causa Montecalcio Club. Arrivano inoltre Marco Di Matteo e Giuseppe Imbriaco. Di Matteo, attaccante, classe ’80, con una grande esperienza calcistica spesa tra serie D ed Eccellenza: il neo acquisto biancoblu’ ha indossato la maglie di Gladiator, Giugliano, Ctl Campania, Virtus Volla, Monte di Procida. Di Matteo vanta la vittoria di due campionati di Promozione uno con il Gladiator e uno proprio con il Monte di Procida, qualche anno fa. Un gradito ritorno.

Imbriaco, difensore centrale, classe ’87, calciatore di grande esperienza con un curriculum formatosi tra i campi di serie D ed Eccellenza: il difensore in serie D ha militato con la Puteolana e la Scafatese, in Eccellenza con il Pomigliano, il Siracusa, il Savoia e tre anni con l’Internapoli dove ha vinto i play off nazionali. Con il Formia, Imbriaco ha vinto un campionato di Promozione. Infine, Francesco D’Isanto e Carmine Pisano. D’Isanto, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Juve Domizia, ha indossato le maglie di Pomigliano, in serie D, Sibilla Flegrea, Marcianise e Nuova Napoli Nord in Eccellenza. Calciatore duttile, che si adatta all’occorrenza ad esterno d’attacco o centrocampista.

Pisano, classe 2001, attaccante. Ha militato nel Benevento nell’under 15 e 17 sotto età nazionali, nella Salernitana nell’under 17 sia in serie A che in serie B. Ha indossato anche la maglia dell’Avellino nella Juniores Nazionale e nella Berretti. Con l’Avellino ha giocato in prima squadra sia in Serie D che Lega Pro. Insomma, tantissima esperienza di qualità per questo giovane attaccante a servizio della compagine di patron Ciro Capuano.