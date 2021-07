Metro Linea 1 di Napoli, dopo 20 anni di lavori apre la stazione Duomo

Ad agosto, dopo quasi 20 anni di lavori, è pronta a vedere la luce la stazione Duomo della Metro Linea 1 di Napoli: riapre tutto Corso Umberto I.

La data scelta dovrebbe essere quella del 6 agosto. Allora i napoletani, salvo proroghe, potranno assistere all’apertura, con una cerimonia pubblica, della stazione Duomo della Metro Linea 1 del capoluogo campano, in piazza Nicola Amore. L’opera di Massimiliano Fuksas è pronta e vede al suo interno anche la presenza di un museo con i ritrovamenti archeologici fatti proprio durante gli scavi. Come riporta Fanpage, il Comune di Napoli ha già avviato le operazioni per liberare l’area in superficie di Corso Umberto I, riaperta definitivamente alla circolazione, dove nei prossimi giorni saranno installati anche i semafori per regolare il traffico agli incroci.

Il piano traffico

La recinzione del cantiere viene arretrata fino al cordolo di separazione tra la carreggiata e la pista ciclabile, liberando la carreggiata per la sua larghezza definitiva. È stata ultimata la pista ciclabile in corso Umberto I a monte e a valle di piazza Nicola Amore

Sono confermate le strisce pedonali attuali poste al Corso Umberto I agli incroci via Renovella-via Seggio del Popolo e via Starace-via San Giovanni in Corte, nell’attesa dello spostamento definitivo del palo di trazione Anm sullo scivolo che avverrà dopo l’installazione del semaforo.

Un cordolo di new jersey bassi in Corso Umberto I per dividere le auto nel tratto tra il civico 152 e l’incrocio con via Renovella-via Seggio del Popolo, segnalato anche dagli occhi di gatto luminosi.

Spostato temporaneamente il semaforo provvisorio che regola il traffico prima dell’incrocio di Corso Umberto I con via Starace-via San Giovanni in Corte, sul cordolo di separazione tra la carreggiata e la pista ciclabile.

Confermato il divieto di transito in via Duomo nel tratto tra piazza Nicola Amore e via Tramontano-via Zecca dei Panni, potranno passare solo i mezzi di emergenza e soccorso, gli autorizzati dall’ordinanza 258 dell’8 marzo 2021 prorogata.