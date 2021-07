Meteo Napoli: sole e caldo nel weekend, ma lunedì le cose cambiano

Previsioni meteo Napoli per il weekend del 31 luglio e del 1 agosto: sarà il sole a farla da padrone almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo Napoli, sabato, 31 luglio: Secondo quanto riferito da 3bmeteo.com, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4618m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

domenica, 1 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

lunedì, 2 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4469m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.