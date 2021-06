Meteo Napoli, sarà un weekend bollente: le previsioni

Meteo Napoli: l’ultimo fine settimana di primavera è caratterizzato dalla prima ondata di calore con temperature che raggiungeranno anche i 35°.

Meteo Napoli | Fine settimana bollente questo ultimo di primavera, caratterizzato dalla prima ondata di calore, particolarmente precoce rispetto ad anni record come il 2003, il 2017 e il 2019 quando arrivarono a fine giugno. Oggi caldo ovunque con 33 gradi a Milano e Torino; a Bologna e Firenze anche 37 gradi che saliranno a 38 domenica. E domenica previsti temporali e grandine su Piemonte e Lombardia. “Ma questo – dice il direttore di iLMeteo.it, Antonio Sano’ – e’ solo l’inizio del picco di caldo previsto martedi’ con punte di oltre 42 gradi a Foggia”. Sui 40 gradi martedi’ anche Matera, Catanzaro, Trapani e Agrigento; 38 Palermo, 35 Roma e Napoli.

“Maggio 2021 e’ stato piu’ freddo del normale – spiega Sano’ – e poi c’e’ stata una esplosione abbastanza rapida” del caldo. L’ondata viene dal Nord Africa. L’aria calda in partenza e’ secca ma si carica di umidita’ passando sul Mediterraneo. A risentire in particolare del clima umido e senza vento, in questi giorni, sara’ la Pianura Padana dove la percezione del caldo sara’ maggiore rispetto ad aree con temperature piu’ elevate. Nel dettaglio per il week end, riferisce il team del sito www.iLMeteo.it , sabato 19 giugno giornata completamente soleggiata e molto calda, con cielo sereno. “Le temperature cominceranno a salire seriamente”.

In Emilia e Toscana si potranno toccare punte di 36-37 gradi di giorno, in Sicilia e Calabria anche di 38-39, fino a 33-34 sul resto delle citta’ lontane dalla costa. Domenica il caldo sara’ al picco con punte di 38-39 gradi in Emilia (Bologna), Marche (Macerata), zone interne toscane, in Calabria, in Puglia. “Le uniche note stonate saranno i temporali che nelle ore pomeridiane si svilupperanno diffusamente sulle Alpi per poi scendere localmente anche alle Prealpi e sulle pianure vicine. Assieme ai temporali il rischio di grandinate intense sara’ particolarmente elevato. In questa giornata il sole fara’ fatica a splendere pienamente al Nord e in Sardegna, sara’ prevalente invece altrove”.