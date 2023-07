Meteo Campania, temperature più alte nel weekend del 15-16 luglio

Le previsioni meteo Campania: Con l’Anticiclone Cerbero nel prossimo weekend temperature fino a 40 gradi. Giovedì temporali al Nord.

Le previsioni meteo Campania confermano temperature alte con punte anche di 40 gradi. Per giovedì sono previste piogge al Nord grazie ad una depressione che dal Regno Unito tenterà di scendere di latitudine e proverà a indebolire l’anticiclone di Cerbero.

Quindi una perturbazione atlantica passerà da Francia e Svizzera, riuscendo a sfiorare pure l’Italia con piogge e temporali.

Sul resto d’Italia non cambierà nulla, anzi, il caldo rovente di Cerbero si accentuerà al Sud dove i 40°C si toccheranno pure in Puglia, i 36-37°C in Calabria e Basilicata e in Campania. Grazie al tenue arrivo delle correnti atlantiche, le temperature tenderanno a diminuire un po’ al Centro-Nord. Così non si raggiungeranno più i 37-38°C come sono previsti in questi giorni, ma ci si fermerà ai 33-34°C. Ma farà sempre molto caldo.

A peggiorare ancora di più le condizioni di caldo ci penserà pure l’afa che creerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come anziani e bambini che dovrebbero non uscire di casa nelle ore più calde della giornata (tra le 14 e le 18).

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prevedono temperature ancora più alte per il weekend del 15-16 luglio.

Martedì 11. Al nord: qualche isolato temporale sulle Alpi, sole e caldo intenso altrove. Al centro: caldo intenso ovunque. Al sud: sole e caldo.

Mercoledì 12. Al nord: sole e caldo intenso, qualche temporale in montagna. Al centro: caldo intenso e sole. Al sud: sempre più caldo.

Giovedì 13. Al nord: entro sera temporali fortissimi sulle Alpi, possibili fino in pianura. Meno caldo. Al centro: soleggiato e un po’ meno caldo. Al sud: sole e caldo in intensificazione.