Meteo Campania, sarà un fine settimana rovente

Meteo Campania: l’anticiclone africano continua a far aumentare in maniera considerevole le temperature, che toccheranno il picco massimo nel weekend.

Meteo Campania | Ci attendono giornate sempre più calde, in attesa di un weekend che si preannuncia davvero rovente. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni andrà via via rafforzandosi un maestoso anticiclone africano, che abbraccerà quasi tutto il bacino del Mediterraneo: inizierà così un’intensa ondata di calore, con le correnti nordafricane provenienti direttamente dal Deserto del Sahara che andranno ad investire in pieno il nostro Paese.

Tra Sabato 19 e Domenica 20 Giugno si potrebbero inoltre superare i valori raggiunti nello stesso periodo del “temibile” 2003, in quanto la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare valori intorno a 40°C sulle basse pianure del Nord, tra modenese, bolognese e ferrarese: proprio 18 anni fa, nel mese di giugno, si toccarono 36°C a Bologna e Modena, mentre i valori previsti oggi per domenica parlano di 39°C a Bologna e Ferrara e 38 a Modena. A rischio valori da primato anche le zone interne della Toscana e alcuni angoli di Sardegna e Sicilia (fino a 41°C sulle zone interne delle Isole Maggiori). In Campania si arriverà fino ai 33°.

Il team anticipa che tra il pomeriggio e la sera di domenica, infiltrazioni più instabili provenienti dall’Oceano Atlantico potrebbero destabilizzare l’atmosfera, con il rischio molto alto di temporali anche violenti ad iniziare dal Nordovest.

Meteo Campania, il dettaglio

Venerdì 18. Al nord: molte nubi al Nord con temporali al primo mattino, sole altrove. Al centro: a tratti instabile sulle regioni adriatiche, più sole altrove. Al sud: bel tempo prevalente.

Sabato 19. Al nord: sole e caldo afoso. Al centro: sole e caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

Domenica picco di calore su tutte le regioni e afa intensa.