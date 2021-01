Melito, assalto a furgone portavalori: bottino da 50mila euro

Questa mattina un furgone portavalori che stava trasportando all’ufficio postale di Melito dei soldi in contante è stato preso d’assalto da uomini armati e mascherati.

Tanta paura a Melito, nella provincia di Napoli, dove stamattina alcuni uomini armati e mascherati hanno messo a segno una rapina nei pressi delle Poste del paese in corso Europa. Preso d’assalto un furgone portavalori che stava trasportando proprio all’ufficio postale dei soldi in contante. All’arrivo del mezzo, intorno alle 8.30, i banditi sono entrati in azione e hanno agito in pochi attimi minacciando con un fucile uno dei vigilanti impiegati che e’ stato costretto a consegnare la sua pistola.

Una volta entrati in possesso del denaro (la quantita’ rubata dovrebbe essere da 50mila euro) i criminali sono scappati senza esplodere alcun colpo. Nessun ferito dunque in un raid sul quale adesso indagano i carabinieri della Compagnia di Marano.