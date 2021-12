Marvel, in arrivo nuovi film nelle sale di tutto il mondo: i principali titoli del 2022

Da “Morbius” a “Thor: Love and Thunder”: ecco i prossimi film (con i relativi trailer) dedicati al mondo Marvel che usciranno nel 2022.

Il 2022 sarà un anno importante per l’universo Marvel, vista l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di alcuni attesissimi film. Tali pellicole arricchiranno una collezione già di primissimo livello dedicata al mondo dei fumetti: ecco alcuni dei film più attesi al cinema per l’anno prossimo.

Morbius (TRAILER)

In uscita il 3 febbraio 2022, questo film, diretto da Daniel Espinoza, è uno spin-off di Spider-Man. Il protagonista è Morbius, uno dei nemici dell’Uomo Ragno.

Affetto da una rara malattia del sangue, il Dr. Morbius (interpretato da Jared Leto) cerca di trovare la cura per salvare se stesso ed evitare che qualcun altro possa soffrire come lui. Aiutato dal suo amico Emil Nikos, decide di iniettarsi il sangue di un pipistrello vampiro.

Questo disperato tentativo, inizialmente, sembra rivelarsi un successo. In realtà, lo trasformerà in una creatura assetata di sangue…

Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia (TRAILER)

In uscita il 4 maggio 2022 e diretto da Sam Raimi, questo secondo film dedicato a Doctor Strange vede protagonista Benedict Cumberbatch, alle prese con la ricerca della Gemma del Tempo.

Tale ricerca sarà ostacolata da una vecchia conoscenza di Strange, ora diventato suo nemico. Rachel McAdams tornerà a vestire i panni della dottoressa Christine Palmer, mentre Benedict Wong interpreterà nuovamente il simpatico Wong. Tra le novità, Xochitl Gomez nel ruolo di America Chavez.

Thor: Love and Thunder (TRAILER)

In uscita l’8 luglio 2022, questo film rivedrà Chris Hemsworth nei panni di Thor per il quarto film dedicato a questo personaggio.

Thor: Love and Thunder segna il ritorno alla regia di Taika Waititi, oltre che quello di Natalie Portman nei panni di Jane Foster.

Sembra infatti che il suo personaggio acquisirà dei poteri e sarà in grado di maneggiare il Mjolnir, il celebre martello del dio del Tuono.

Nel cast di Thor: Love and Thunder dovrebbe esserci anche Zeus, il padre degli dei dell’Olimpo, interpretato da Russell Crowe.