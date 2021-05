Maria Pia Garofalo musa ispiratrice per alcune riviste di moda

Il celebre fotografo professionista Gianfranco Vivoli, ha scelto Maria Pia Garofalo per alcuni suoi “shooting” che sono stati già notati da alcune importanti riviste di moda.

La carriera artistica del celebre soprano cilentano sta puntando in questo periodo, anche su altre direzioni, pur restando ancorata al suo prezioso ambito culturale. Infatti è stata scelta come musa ispiratrice per alcuni “shooting” che attualmente sta preparando il fotografo professionista Gianfranco Vivoli, noto anche come fotografo di scena, visto che ha immortalato con i suoi scatti attori del calibro di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer e di Gigi Proietti.

Attraverso i numerosi scatti di Vivoli, alcune importanti riviste di moda hanno richiesto il volto della nostra Maria Pia Garofalo, la cui immagine, interessante e naturalmente anche molto fotogenica, si presta perfettamente a tali servizi fotografici, dove è il “ritratto”, uno dei generi fotografici forse più belli e ricercati, che permette di realizzare copertine di riviste di moda internazionali, con quella giusta posa e “luce fotografica” che illumina il volto convincente del soprano citato.

E’ senza dubbio un importante opportunità che il fotografo Vivoli offre a Maria Pia Garofalo, che ha prestato il suo volto non solo per campagne pubblicitarie già citate su riviste specializzate di moda, ma anche per una serie di spot contro la violenza sulle donne, un argomento ahimè, che purtroppo, è sempre tristemente attuale. Ancora un passo avanti, dunque, per la carriera artistica che a questo punto definirei molto versatile, del soprano Garofalo, che con la sua ferma tenacia, sta portando avanti un progetto che sicuramente le darà molte soddisfazioni, senza mai però tralasciare il suo vero amore, quello per la lirica.