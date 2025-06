Made in Italy, Dolce Diva la lezione di stile che arriva da Messina

“Dolce Diva” riceverà la nomination per il Premio Eccellenza Italiana, manifestazione che il prossimo 17 ottobre terrà a Washington DC la dodicesima edizione.

Il 13 giugno a Barcellona nell’ambito della Fashion Week ci sarà un momento che fa riflettere sul valore dell’essere Italiani nel campo del look, legato al capello. “Dolce Diva” marchio di Hair Stilyst che da Messina a Barcellona unisce il Mediterraneo per la cura del capello, la messa in piega, e persino il total look, riceverà la nomination per il Premio Eccellenza Italiana, manifestazione che il prossimo 17 ottobre terrà sempre a Washington DC la dodicesima edizione.

Il fondatore del marchio, Salvatore Donato, messinese, 37 anni, figlio d’arte conosciuto e apprezzato in Sicilia, ha lavorato per molto tempo alle sfilate di Calvin Klein e la professione di hair stylist l’ha da sempre concepita in una logica di bellezza, buon gusto, il “total look” tout court; un lavoro artigianale, che in una chiave di “italianità assume una marcia in più che ci viene riconosciuta da tutti” assicura Donato, raggiunto a Barcellona nel suo nuovo atelier nella centralissima Carrie De Maiorca 273.

Massimo Lucidi giornalista internazionale e ideatore del Premio Eccellenza Italiana assicura la propria presenza invitato dall’amico Massimiliano Bartolucci, consulente direzionale e socio di Salvatore Donato in questo progetto di retail e internazionalizzazione: con l’apertura del primo showroom in Catalogna appare una sfida già vinta.