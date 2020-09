Maltempo, prorogata e innalzata l’allerta meteo in Campania

L’allerta meteo in Campania è stata prorogata dalla Protezione civile regionale di ulteriori 24 ore.

La Protezione civile della Regione ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo in Campania attualmente in vigore (e che ha un livello di criticita’ Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticita’ idrogeologica: dalle 6 di domani mattina si passa infatti all’Arancione sull’intero territorio regionale fino alle 6 di lunedi’ 28 settembre. Si prevedono “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensita’, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Un quadro che dara’ luogo a un rischio idrogeologico diffuso con i seguenti possibili scenari di impatto al suolo: instabilita’ di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticita’ locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti).

Ed ancora scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa dei recenti incendi boschivi e per la saturazione dei suoli. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda la massima attenzione possibile sull’intero territorio e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni di questi giorni e in quelle sottoposte a incendi.

Si ricorda che saranno possibili anche in assenza di precipitazioni, caduta massi in piu’ punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di queste ore. La Protezione civile raccomanda dunque di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in essere e quelli attesi sia in ordine ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.