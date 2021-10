Maltempo a napoli, auto bloccate ad Agnano sommersa dall'acqua

Con il maltempo a Napoli ogni volta la conca di Agnano viene sommersa dall’acqua e le auto restano bloccate. Disagi anche a Fuorigrotta e Bagnoli. Le foto di un cittadino segnalano le criticità nell’area di Agnano dopo il nubifragio. Auto bloccate e traffico in tilt. Una situazione che è stata denunciata con un video già il 5 ottobre scorso messo in rete dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“E’ bastata la pioggia di questo pomeriggio per far diventare la conca di Agnano un’immensa piscina. Diversi gli automobilisti rimasti intrappolati a causa dell’acqua copiosa che ha invaso le carreggiate. Le foto ci sono state inviate da un automobilista che transitava in zona.

Non è la prima volta che accade e per questo chiediamo che si proceda ad una immediata revisione e pulizia delle caditoie effettuando, al tempo stesso, controlli puntuali sullo stato dei sotto-servizi e della tenuta della rete fognaria per evitare, in prossimità dell’inverno, che il persistere di queste condizioni provochi danni ben più seri”.