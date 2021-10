Luci d’Artista a Salerno: prosegue l’installazione delle luminarie

Salerno: proseguono le installazioni delle Luci d’Artista (che saranno accese dai primi giorni di novembre fino ad oltre l’Epifania 2022). Come sempre l’albero di Natale sarà allestito in piazza Portanova.

Dopo il forzato stop dell’anno scorso causa pandemia da Covid 19 il Comune di Salerno ha dato l’ok alle operazioni di installazione delle Luci d’Artista, che andranno avanti per tutto il mese di ottobre.

La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania ed organizzata dal Comune di Salerno, si svolgerà da inizio novembre e fin oltre l’Epifania 2022. L’ufficializzazione è stata data qualche giorno fa dal sindaco di Salerno, Enzo Napoli, appena rieletto per il secondo mandato.

Il magico periodo natalizio, con tutte le sue tradizioni, non è lontanissimo. E a Salerno le Luci d’Artista (che quest’anno uniranno la 15ma e la 16ma edizione) rappresentano un’attrattiva che attira da tanti anni i turisti di tutto il mondo. Le Luci d’Artista non lasciano ma “raddoppiano”, per cui oltre alle luminarie dello scorso anno non utilizzate, ci saranno anche le nuove. In questi giorni è già possibile ammirare il Circus nella zona del Mercatello e lo Zodiaco a Pastena.

Tra le nuove installazioni, ve ne saranno alcune anche nella nuova piazza della Libertà, oltre che, naturalmente, il tradizionale albero di Natale in piazza Portanova.

E, come sempre, c’è molta curiosità nei confronti di una tradizione fortemente voluta nel 2006 dall’allora sindaco di Salerno (e attuale governatore della Campania), Vincenzo De Luca.