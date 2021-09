Luci d’Artista a Salerno, al via le installazioni per Natale 2021

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, annuncia che dal prossimo fine settimana e per tutto il mese di ottobre inizieranno le operazioni di installazione delle Luci d’Artista.

L’anno scorso a causa della pandemia il Comune di Salerno decise di non far installare le Luci d’Artista. Oggi arriva l’annuncio che dal prossimo fine settimana e per tutto il mese di ottobre inizieranno le operazioni di installazione delle Luci d’Artista.

“Torna la grande mostra d’arte luminosa lungo le strade, nelle piazze e nelle ville e parchi della città. – annuncia soddisfatto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Luci d’Artista è una delle manifestazioni più importanti e seguite del periodo autunnale e natalizio. Le opere d’arte luminosa hanno contribuito a rendere la destinazione Salerno tra le mete preferite da turisti e visitatori con importanti ricadute economiche ed occupazionali. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania ed organizzata dal Comune di Salerno, si svolgerà dal principio di novembre e fin oltre l’epifania 2022″.