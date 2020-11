Lovoo: La guida per scaricare e utilizzare la chat di incontri

Lovoo è l’app più ricercata. Nella guida di oggi andremo a scoprire quali sono le altre app più utilizzate per chat di incontri: Tinder, Meetic, Happn, Bumble. Costo, funzioni e come scaricare il download.

Aggiornamento in data 22 novembre 2020 – ore 20,00

Lovoo è la chat di incontri più utilizzata dai giovani perchè le funzionalità premium dell’applicazione permettono di:

Rimuovere la pubblicità

Sapere immediatamente a chi piace il nostro profilo

Guardare tutti i like inviati

Nascondere le visualizzazioni del profilo

Ottenere una maggiore visibilità rispetto agli altri iscritti

Chattare prima degli altri ì con i nuovi utenti che vivono nelle nostre vicinanze.

Le app di incontri sono utilizzate da un numero sempre crescente di single perché consentono di fare nuove conoscenze e magari di trovare un nuovo amore. Nella guida di oggi andremo a scoprire insieme quali sono i siti più cliccati e tra questi Lovoo, che è una delle migliori app di incontri disponibili per #smartphone.

Come scaricare Lovoo



Lovoo è un’app gratis per conoscere nuove persone disponibile per iOS e Android e offre agli utilizzatori numerose possibilità pensate proprio per chi è alla ricerca di una nuova relazione sentimentale. Per iniziare a chattare è necessario prima iscriversi tramite l’indirizzo email o tramite Facebook.

Per poter utilizzare Lovoo è ovviamente necessario procedere a scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o sul proprio tablet, Android o iOS. Entrare nel Play Store di Google ed accedere alla schermata virtuale.

Una volta dentro allo store sarà possibile cliccare sulla lente d’ingrandimento posta in alto e digitare il nome dell’applicazione: Lovoo. Dopo aver effettuato la ricerca compariranno i vari risultati, tra i quali bisognerà individuare l’app Lovoo, cliccarci e procedere al download.

Come iniziare una chat

Per iniziare la chat cliccare sull’icona e poi premere sul pulsante “Installa” e successivamente cliccare su “Accetto” alla richiesta dei permessi. A questo punto non si dovrà fare altro che attendere il corretto completamento del download e poi aprire l’applicazione per cominciare ad usarla.

Come funziona Lovoo ?



Lovoo è una delle app per single molto ricercata sul web poichè è molto semplice da usare ed è possibile chattare con più persone contemporaneamente. Inoltre possiede un gran numero di funzionalità che l’utente ha a sua disposizione per conoscere nuove persone.

L’app sfrutta l’accesso alla posizione del dispositivo mobile e questo permette all’utente di mettersi in contatto con i profili residenti nella stessa città cliccando sul pulsante “Trova persone nei dintorni”. A questo punto saranno proposti i profili di utenti nelle vicinanze.

La funzione Match di Lovoo



Consente di avviare conversazioni con altri utenti nel caso in cui tra le due persone avvenga un cosiddetto “match”, ossia se due persone avranno indicato un apprezzamento reciproco all’interno dell’app allora sarà possibile per loro cominciare a conversare.

In pratica accedendo alla sezione “Match” sarà anche possibile esprimere il proprio gradimento per le schede delle persone che saranno proposte. Saranno a vostra disposizione tre pulsanti: il simbolo del cuore per esprimere un giudizio positivo, il simbolo della X rossa per indicare che la persona non vi piace e il simbolo del messaggio per scrivere direttamente alla persona.

Come creare un account su Lovoo

Per creare un account basta cliccare sul pulsante “Registrati” e poi indicare come si intende creare il proprio profilo, se utilizzare il profilo Facebook, il profilo Google oppure registrarsi attraverso un indirizzo e-mail. Eseguire la procedura per la quale si è interessati e al termine cliccare si ‘fine’.

Come iniziare una chat

E’ possibile iniziare una Lovoo chat diretta senza passare per la compatibilità, utilizzando la funzione IceBreaker, una tipologia di messaggi limitati nel tempo. Prima di indicare se l’utente sia o meno di vostro gradimento potete cliccare sulla foto del profilo dell’utente per vedere tutte le altre fotografie presenti nel suo album e farvi un’idea più precisa.

La sezione “Dettagli” del profilo di un utente consente di leggere la sua scheda profilo.

Quanto costa Lovoo?

L’app Lovoo è gratuita tranne per alcune funzioni che sono sbloccabili a pagamento utilizzando quelli che vengono chiamati acquisti in app. Per sbloccare queste funzionalità è necessario sottoscrivere il programma Premium che consente di navigare in incognito oppure valorizzare il proprio profilo.

L’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 € e dura un mese. Esistono ovviamente delle offerte: 3 mesi a 38,99 € e un anno a 199,9€. L’app utilizza inoltre un sistema di crediti virtuali grazie a cui è possibile sbloccare alcune delle funzionalità che sono incluse nell’abbonamento.

Altri siti e app di incontro ricercati Come funziona Tinder ?



Tinder è un’applicazione abbastanza popolare per il sistema di matching semplice e intuitivo. Una volta registrato a Tinder, l’algoritmo ti mostrerà una serie di profili a cui potresti essere interessato: fai semplicemente swipe a sinistra per scartare l’utente, o swipe a destra per mettere un like, per avere maggiori informazioni su qualcuno basta cliccare sulla sua foto profilo e leggere una breve biografia.

L’app di Tinder è gratuita ma prevede anche una serie di funzioni a pagamento tramite abbonamento Tinder Plus, che permette di incrementare le tue views.

Meetic

Meetic è molto conosciuta e pubblicizzata. Con questa app è possibile personalizzare il proprio profilo. Infatti all’atto della registrazione è necessario rispondere ad alcune domande personali che aiuteranno le altre persone a conoscerti meglio, dopodiché l’algoritmo ti proporrà una lista di persone che potrai valutare.

Happn

Happn è l’app che si differenzia molto dalle altre in quanto ti permette di contattare le persone che si durante la giornata. Questa applicazione molto originale offre anche la possibilità di chattare con gli utenti nonostante il like non sia reciproco, di inviare un messaggio vocale o addirittura una canzone.

Bumble: come funziona ?



Bumble è un’applicazione che viene utilizzata principalmente dalle donne. A differenza delle altre app, qui è la donna a iniziare una conversazione, eliminando così il rischio di pretendenti invadenti e richieste fastidiose. Con questa app originale è possibile avviare contatti anche solo per amicizia o prefessionali.