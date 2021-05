L’orgoglio di De Luca: “Campania prima regione d’Italia nei risultati anti Covid 19” (VIDEO)

Il governatore Vincenzo De Luca annuncia che in Campania bisognerà indossare la mascherina “almeno fino a luglio”. Sui matrimoni: “Possibili da fine maggio”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea grande orgoglio nella gestione dell’emergenza Covid 19, con la campagna di vaccinazione che procede speditamente: “La Campania deve essere orgogliosa -afferma il numero uno di Palazzo Santa Lucia – Abbiamo il numero più basso di occupazione di terapie intensive e di decessi a testimonianza di un sistema sanitario eccellente. Facciamo 60mila vaccinazioni al giorno con una qualità del servizio eccellente a parte qualche giorno in cui c’è stato un maggiore affollamento agli hub. Abbiamo anticipato di due mesi le misure decise e poi prese dal Governo.

Per i matrimoni anticiperemo l’inizio: da fine maggio sarà possibile effettuarli. Riguardo il turismo, abbiamo capito che per non perdere la stagione bisognava affrontare subito la questione del comparto alberghiero e quindi abbiamo immunizzato Procida e Capri, presto anche Ischia. A Sorrento abbiamo avviato i vaccini al personale alberghiero, poi lo faremo anche per la Costiera Amalfitana, la Costiera Cilentana e la zona flegrea”.

Non è mancato un inedito elogio al Governo, pur rimarcando la cronica mancanza di vaccini in meno: “L’Italia inizia a respirare -prosegue De Luca-. Grazie ai vaccini e grazie alla linea della prudenza seguita dal Governo che non ha anticipato le aperture. Abbiamo accettato di dare più dosi alle regioni con una popolazione anziana, ma ora che tocca alle vaccinazioni dei più giovani a noi spettano più dosi rispetto agli altri visto che siamo la regione più giovane”.

Tuttavia, il governatore invita ancora una volta alla prudenza, annunciando “che le persone immunizzate in Campania con doppia dose sono un quinto della popolazione. Qui la mascherina si porterà almeno fino a luglio e poi vedremo, non abbiamo ancora completato il lavoro.

C’è un problema di varianti del virus, per cui bisognerà stare attenti. Per evitare di importare la variante indiana a Capodichino faremo un programma di tamponi intenso e da ottobre-novembre bisognerà anche fare la terza dose di vaccino, cominciando da chi ha fatto Pfizer e Moderna a gennaio”.