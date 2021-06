L’Ensemble Barocco Accademia Reale ospite della Sala Vasari del Complesso di Monteoliveto

Inserita nella XXVII edizione del Maggio dei Monumenti, è partita la nuova Stagione Artistica 2021 della ENSEMBLE BAROCCO ACCADEMIA REALE, con un concerto dedicato alla figura del più famoso castrato del mondo: “Il canto sublime, Viaggio intorno a Farinelli”.

Con la significativa e difficile ripresa di tutte le attività culturali, sono ripartiti anche i preziosi concerti dell’ Ensemble Barocco Accademia Reale che, con la sua collaudata formazione di valenti musicisti, abbiamo già avuto modo di ascoltare in numerose occasioni, come ad esempio al Festival Barocco Napoletano del MANN.

Con il concerto di sabato 29 maggio, la nostra formazione barocca è ritornata prepotentemente e finalmente ad esibirsi dal vivo, con ben due concerti “sdoppiati”, vista l’enorme affluenza di pubblico che evidentemente apprezza l’impegno e la professionalità di tale Ensemble. Sono almeno tre le ragioni che mi hanno spinto ad ascoltare il concerto citato: in primis la presenza prestigiosa dell’Ensemble Barocco Accademia Reale, poi il particolare e coinvolgente programma della serata e infine la scelta della stupenda location: la magnifica Sagrestia del Vasari, conservata nel Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi.

Gli ingredienti c’erano tutti e non hanno deluso le aspettative, e la serata ha riscosso un enorme successo. Infatti Il Canto Sublime, Viaggio intorno Farinelli, questo il “titolo” del concerto-spettacolo, è stato organizzato e curato dalla direzione artistica di varie Rassegne concertistiche e Festival Internazionali, e incentrato sull’enigmatica e affascinante figura di Carlo Broschi, detto il Farinelli, il più celebre castrato di tutti i tempi.

Era questa una pratica selvaggia tutta italiana e largamente diffusa nel XVII secolo, che si affermò per il fatto che non erano ammesse, nelle cappelle delle chiese, la presenza di donne e pertanto per ottenere delle voci acute si eviravano i poveri ragazzini, intorno agli undici anni, in tal modo si otteneva il timbro della voce richiesto.

Addirittura dei preti scellerati arrivavano a reclutare, tra le famiglie più povere e misere, questi giovani ragazzi, in cambio di danaro e l’assicurazione di un avvenire, per gli sfortunati prescelti, socialmente dignitoso e ben retribuito.

Attraverso i vari testi letti egregiamente dalla voce recitante di Angela Jannuzzi, abbiamo potuto approfondire e capire meglio la società dell’epoca e la vita avventurosa e magica di questo controverso personaggio della musica barocca. Gli interventi della voce recitante erano intervallati dalle splendide performance canore delle due eccellenti cantanti, il soprano Angela Luglio e il mezzosoprano Marina Esposito, che hanno dato ottima prova di canto, cimentandosi in alcune arie barocche di vari autori dell’epoca.

Da Leonardo Vinci (Perché tarda è ormai la morte) aria di Arbace da Artaserse, a Riccardo Broschi, fratello del Farinelli, (Se al labbro mio non credi) da Artaserse, ritornando a Vinci (Vo solcando un mar crudele) da Artaserse ancora, tutte arie per soprano. Caratterizzata da una melodia di sublime bellezza e dal carattere celestiale, l’Aria di Dario: Ombre fedele anch’io, di Riccardo Broschi, ha emozionato e diffuso un canto di grande intensità, egregiamente interpretato dal nostro mezzosoprano Esposito. Divertente e perfettamente in sintonia il celebre duetto di Clotilde e Adolfo, da Faramondo, Caro/Cara tu mi accendi il core, con le due cantanti completamente a loro agio, nell’interpretare questo difficile duetto.

Merito naturalmente anche dell’Ensemble Barocco capitanato dal direttore e violino barocco Giovanni Borrelli che è riuscito creare un valido gruppo omogeneo di musicisti che hanno sentito la necessità di proporre quel repertorio barocco così importante e fondamentale per la cultura musicale nel mondo e soprattutto a Napoli, quando questa città era la capitale indiscussa della musica e del bel canto, e tutti i più grandi compositori dell’epoca lottavano per ottenerne un soggiorno, un’audizione o un concerto.

Il vastissimo patrimonio musicale barocco, sta vivendo in questi anni e, grazie anche alla nostra preziosa Ensemble, un’importante opera di recupero e divulgazione attraverso lo studio approfondito delle fonti e le trascrizioni di opere manoscritte supporti cartacei e digitali, che spesso nemmeno i grandi teatri riescono a proporre così bene.

Come ho già accennato prima, la scelta della Sala Vasari ha “amplificato” e deliziato ulteriormente il suono degli strumenti e delle voci, grazie ad un’acustica semplicemente perfetta. Un luogo ideale, questo, per fare musica e soprattutto per accogliere un formazione composta da un secondo violino barocco (Isabella Parmiciano), da una viola barocca (Carmine Matino), da un violoncello barocco (Sivia Fasciano), da un clavicembalo (Tina Soldi) e da una tiorba (Gennaro Caruso); tutti impegnati alla diffusione, conservazione e valorizzazione di un patrimonio unico al mondo.

Lo stesso che abbiamo ritrovato nella celebre Sagrestia, la cui volta fu affrescata da Giorgio Vasari, grande pittore manierista, architetto e soprattutto eccellente storiografo; notissime sono le sue preziose biografie di grandi artisti raccolte nel suo celebre saggio Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, che coprono un periodo che va dal Trecento al Cinquecento.

Non a caso, prima del concerto e compreso nel biglietto, c’era anche un’interessante visita guidata sul Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi e sulla preziosissima Sala del Vasari.

La bellissima serata si è chiusa nel tripudio generale, attraverso i numerosi applausi tutti meritati e che hanno poi richiesto un gradito “bis”: dal “Rinaldo” di Haendel, è stato eseguito il celebre duetto Scherzavo sul tuo volto. Voglio inoltre ricordare che attualmente l’ensemble sta curando la registrazione discografica di composizioni inedite del XVIII secolo.