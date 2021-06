L’Associazione Scarlatti ritorna con “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”

Riprendono, dopo mesi di inattività coatta, i concerti estivi della Associazione Alessandro Scarlatti che anche per quest’anno si svolgeranno a Villa Pignatelli, l’incantevole location della fortunata rassegna “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”.

Con enorme piacere e un pizzico di forte emozione, possiamo finalmente diffondere la notizia ufficiale che l’Associazione Scarlatti può finalmente riprendere i concerti dal vivo, all’aperto, in sicurezza e con il suo affezionato pubblico.

Torna infatti nei giardini di Villa Pignatelli in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, la fortunata rassegna di concerti che ha riscosso grande successo nel 2020, con una presenza sempre massiccia per entrambi i concerti che furono “sdoppiati” per le ovvie ragioni che conosciamo bene.

Due saranno i temi portanti dei 20 concerti che animeranno la vita artistica partenopea, tra giugno e luglio: i concerti del martedì riprendono il nome di Musica sotto le stelle, dando spazio agli interpreti italiani, con una qualificata e numerosa presenza di affermati musicisti napoletani e campani.

I concerti del venerdì, invece, offriranno un ulteriore tributo ai 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven proponendo con il Progetto Beethoven, l’esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte in 10 concerti affidata a giovani talenti campani in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Tutti i concerti rispetteranno le norme vigenti sulla sicurezza, con la realizzazione di due spettacoli a sera, alle ore 19 e alle 21, con un numero massimo di 100 spettatori.

La rassegna si aprirà martedì 8 giugno “sdoppiati” anche quest’anno alle ore 19 e alle ore 21 con Roberto Prosseda, pianista eclettico ed innovativo, ideatore del concerto/spettacolo in cui propone una sfida all’ultimo tasto il robot TeoTronico. In campo più tradizionale, Roberto Prosseda ha riscoperto ed eseguito più di cinquanta brani inediti di Mendelssohn in prima esecuzione mondiale.

Oltre alla carriera da solista – che lo ha visto esibirsi con i Berliner Symphoniker, la Mozarteum Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la Filarmonica della Scala – ha avuto modo di collaborare con diversi compositori per il cinema, primo fra tutti Ennio Morricone. In questo programma riunisce la sua ricerca su questi due compositori, con un inedito di Morricone ispirato a Johann Sebastian Bach.

Venerdì 11 giugno si inaugurerà Progetto Beethoven con due concerti, alle ore 19 e alle ore 21, e 5 giovani pianisti saranno impegnati nell’esecuzione delle primissime Sonate dall’opera 2 all’opera 10. Nei seguenti venerdì 18 e 25 giugno e 2 e 9 luglio si susseguiranno altri 18 pianisti, che eseguiranno l’intero repertorio delle Sonate in modo non consecutivo, con il sostegno della Fondazione Emiddio Mele e con il patrocinio morale del Goethe Institut Neapel.

Il corpus delle sonate beethoveniane per pianoforte rappresenta uno dei caposaldi del repertorio musicale di ogni tempo. Una sorta di Bibbia della musica che Beethoven ha condensato in queste celeberrime 32 Sonate, il cui approccio per ogni giovane pianista rappresenta senza dubbio un traguardo molto ambito per intraprendere la difficilissima e impegnativa carriera concertistica. Beethoven è considerato un gigante della musica di tutti i tempi, perché ha saputo portare alle estreme possibilità il discorso musicale sia dal punto di vista sinfonico che cameristico, con il pianoforte, poi, ha raggiunto vette altissime di estrema efficacia melodica e armonica, riuscendo ancora oggi ad essere profondamente attuale.

È Beethoven stesso, con la sua musica, a porre “domande, tuttora irrisolte, a chi ascolta”, come suggerisce il musicologo Giovanni Bietti, che al compositore di Bonn ha dedicato un bellissimo e prezioso saggio. La modernità di Beethoven e la sua capacità di parlarci a distanza di due secoli e mezzo rappresentano un eccezionale stimolo per tutti i giovani musicisti a cercare una propria strada per interpretare questo straordinario universo musicale e porgerlo al pubblico di oggi.

Martedì 15 giugno, per il doppio concerto alle ore 19 e 21, al Quartetto Mitja si unirà il violista Francesco Solombrino con l’esecuzione del Quartetto di Ravel e del Quintetto op. 111 di Brahms. Il Quartetto Mitja nasce nel 2008 da quattro musicisti provenienti da Napoli, Cosenza, Potenza e La Serena (Cile). Mitja, piccolo Dmitrij, è il dolce diminutivo che usava la madre di Shostakovich per chiamare suo figlio, ed è attraverso il suo nome che questo grande compositore ci ricorda di guardare con coraggio al futuro per creare senza limiti.

Martedì 22 giugno, sempre in doppio orario sarà protagonista il pianista Lorenzo Pone, nipote dello scrittore Domenico Rea e solista avviato a una brillante carriera internazionale. Ha suonato presso la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Wigmore Hall di Londra, la Konzerthaus di Vienna, il Festspielhaus di Salisburgo, la Philarmonie di Berlino. Ha dedicato al suo mentore Paul Badura-Skoda un trionfale concerto al Teatro San Carlo di Napoli il 6 ottobre del 2019, giorno nel quale avrebbe compiuto 92 anni.

Martedì 29 giugno alle ore 19 e 21 il giovane violinista romano Ivos Margoni, formato alla Accademia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo, al fianco del pianista Alessandro Stella eseguirà brani del compositore napoletano Mario Pilati alternati a brani del grande repertorio violinistico.

Martedì 6 luglio alle ore 19 e 21 concluderà la rassegna il Quartetto Eos, vincitore del “Premio Farulli” della Critica Musicale “Franco Abbiati” 2018, con un concerto che fa parte del festival diffuso in tutta Italia Musica con Vista. Il Quartetto Eos è nato nel 2016 dall’incontro di quattro giovani musicisti all’interno del Conservatorio S. Cecilia di Roma. Musica con vista è un Festival di Musica da Camera all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia. Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese. Attraverso numerosi concerti la musica dei più rappresentativi giovani ensemble del panorama musicale internazionale risuona in tutta Italia e si accompagna ad attività di scoperta del territorio. Musica con Vista 2021 si svolge da giugno a settembre e percorre tutta Italia, da Trento a Palermo.

Biglietti

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli

Biglietto intero €10

Ridotto under 30 €5

Progetto Beethoven

Biglietto unico €5

Non saranno in vendita biglietti all’ingresso al concerto. I biglietti saranno in vendita esclusivamente online presso www.azzurroservice.it e presso le prevendite Concerteria, Il Botteghino, MCRevolution e tutto il canale Azzurroservice e Vivaticket.

Nel rispetto del distanziamento sociale la Associazione Alessandro Scarlatti limita il pubblico a 100 spettatori: per questa ragione i concerti saranno ripetuti.

Come previsto dalle norme vigenti, saranno applicate le seguenti misure: all’ingresso della struttura sarà rilevata la temperatura corporea e impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

Programma

MUSICA SOTTO LE STELLE A VILLA PIGNATELLI 2021

8 giugno – 6 luglio 2021

Martedì 8 giugno 2021– ore 19 e ore 21

ROBERTO PROSSEDA, pianoforte

Johann Sebastian Bach – Invenzioni a tre voci in la minore, sol minore e re minore; Ennio Morricone – Invenzione, Canone e Ricercare; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 67 n. 5; Ennio Morricone – Il Deserto dei Tartari; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 53 n. 5; Ennio Morricone – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Franz Schubert – Improvviso op 90 n. 1; Ennio Morricone – Studi n. 1 e n. 2; Franz Schubert: Improvviso op. 90 n. 2; Johannes Brahms – Ballata op. 10 n.2 ; Ennio Morricone – Il pianista sull’oceano, Rag in frantumi

Martedì 15 giugno 2021 – ore 19 e ore 21

QUARTETTO MITJA

FRANCESCO SOLOMBRINO, viola

Maurice Ravel – Quartetto per archi in fa maggiore; Johannes Brahms – Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore opus 111

Martedì 22 giugno – ore 19 e ore 21

LORENZO PONE, pianoforte

César Franck – Prélude, Fugue et Variation Op. 18; Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata in do maggiore KV 330; Fryderyk Chopin – Mazurka Op. 68 n. 2, Mazurka Op. 24 n. 1, Mazurka Op. 30 n. 1, Mazurka Op. 17 n. 4; Claude Debussy – dai Préludes: Bruyères, La sérénade interrompue, Feux d’artifice

Martedì 29 giugno – ore 19 e ore 21

IVOS MARGONI, violino

ALESSANDRO STELLA, pianoforte

Mario Pilati – Tamurriata; Ludwig van Beethoven sonata n. 8 in sol maggiore; Mario Pilati – Due pezzi per violino e pianoforte; Edvard Grieg – Sonata n. 3 op. 45

Martedì 6 luglio – ore 19 e ore 21

MUSICA CON VISTA

QUARTETTO EOS

Wolfgang Amadeus Mozart – Quartetto in sol maggiore K 387; Franz Schubert – Quartetto in re minore D810 “La Morte e la Fanciulla”

PROGETTO BEETHOVEN

Esecuzione integrale delle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven

11 giugno – 9 luglio 2021

Venerdì 11 giugno – ore 19

WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte

Sonata op. 2 n. 1 in fa minore

YLENIA TAURISANO, pianoforte

Sonata op. 2 n. 2 in la maggiore

ALESSANDRO AMENDOLA, pianoforte

Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore

Venerdì 11 giugno – ore 21

WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte

Sonata op. 10 n. 1 in do minore

Sonata op. 10 n. 2 in fa maggiore

ALESSANDRO VOLPE, pianoforte

Sonata op. 10 n. 3 in re maggiore

Venerdì 18 giugno – ore 19

LEONARDO DI LUCCIA, pianoforte

Sonata op. 14 n. 1 in mi maggiore

Sonata op. 14 n. 2 in sol maggiore

GIOVANNA BASILE, pianoforte

Sonata op. 13 in do minore

Sonata op. 57 in fa minore

Venerdì 18 giugno – ore 21

LORENZO GINETTI, pianoforte

Sonata op. 27 n. 1 in mi bemolle maggiore

Sonata op. 27 n. 2 in do diesis minore

GIANLUCA BUONOCORE, pianoforte

Sonata op. 22 in si bemolle maggiore

Venerdì 25 giugno – ore 19

ALDO RUOCCO, pianoforte

Sonata op. 90 in mi minore

TERESA FORLENZA, pianoforte

Sonata op. 101 in la maggiore

MARIA GRAZIA CACCIOTTOLO, pianoforte

Sonata op. 109 in mi maggiore

Venerdì 25 giugno – ore 21

DAVIDE CESARANO, pianoforte

Sonata op. 31 n. 1 in sol maggiore

Sonata op. 31 n. 2 in re minore

Sonata op. 31 n. 3 in mi bemolle maggiore

Venerdì 2 luglio – ore 19

GIUSEPPE LETTIERI, pianoforte

Sonata op.26 in la bemolle maggiore

GIADA PELLEGRINO, pianoforte

Sonata op. 28 in re maggiore

WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte

Sonata op. 78 in fa diesis maggiore

CARMINE RICCO, pianoforte

Sonata op. 79 in sol maggiore

Venerdì 2 luglio ore 21

ABHIK MATTEO ZITO, pianoforte

Sonata op.49 n. 1 in sol minore

Sonata op. 49 n.2 in sol maggiore

LAURA COZZOLINO, pianoforte

Sonata op. 53 in do maggiore

Sonata op. 81 in mi bemolle maggiore

Venerdì 9 luglio – ore 19

ANASTASIA FROLOVA, pianoforte

Sonata op. 7 in mi bemolle maggiore

Sonata op. 54 in fa maggiore

Sonata op. 110 in la bemolle maggiore

Venerdì 9 luglio – ore 21

ALESSANDRO AMENDOLA, pianoforte

Sonata op. 106 in si bemolle maggiore

ALESSANDRO VOLPE, pianoforte

Sonata op. 111 in do minore